ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم بنفيكا البرتغالي

يرغب ريال مدريد في تدعيم خطوطه الهجومية وإيجاد بديل قوي للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما تجنبًا لفقد القوة الهجومية في حالة إصابته او الايقاف .

وما زال نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن تدعيم صفوفه تحديدًا في مركز الهجوم بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ويكون بديلا قويا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، اللاعب الذي يشارك في جميع المباريات ومختلف البطولات.

وأوضحت تقارير أن آخر الأسماء المطروحة على طاولة بيريز، رئيس النادي الملكي، كان المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لاعب بنفيكا البرتغالي المعار إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي ينتهي عقده في يوينو المقبل، ويوجد شرط في عقده للبيع بقيمة تتراوح بين 6 إلى 12 مليون يورو، بالإضافة لكونه اللاعب الذي يراقبه «المرينجي» لتدعيم خطوطه في الصيف القادم.

ونجح المهاجم الصربي في تسجيل 18 هدفا خلال 25 مباراة مع النادي الألماني، بينها 13 هدفا في الدوري الألماني، «البوندسليجا»، و5 أهداف في الدوري الأوروبي.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية الاستعانة بخدمات اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، أبرزها: برشلونة، وبايرن ميونيخ، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمراوغة وقدرته على تسجيل الأهداف في مرمى المنافسين، أيضًا وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» ارتفعت قيمته السوقية الحالية من 2 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

وبدأ النادي الملكي في البحث عن مهاجم قوي، يمتلك أسلوب كلينيتش وجريزمان ولديه القدرة على اللعب كأساسي أو مشاركة بنزيما بشكل جيد، بعدما أظهر سخاءه تجاه مدريد ولعب المباريات وهو مصاب في يده.

ورغبت إدارة ريال مدريد في الاستعانة بخدمات العديد من المهاجمين الآخرين، أبرزهم كافاني وهاري كين والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولكن أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ طلبوا مبالغ باهظة وغير مناسبة مع سن لاعبيها.

ويبدو أن قدوم يوفيتش سيكون أمرًا جيدًا لتدعيم الهجوم الأبيض، خاصة أن اللاعب البرازيلي رودريجو سيأتي أيضًا إلى مدريد في الموسم القادم، ولهذا سيشكلان خطا هجوميا قويا خاصة أن رودريجو يؤدي أداء رائعا مع المنتخب البرازيلي للشباب في بطولة كوبا أمريكا تحت 20 سنة التي تحتضنها تشيلي، وسينضم إلى مدريد لخوض استعدادات قبل الموسم، وسيخوض مغامرة التنافس على حجز مقعد أساسي في تشكيلة النادي الملكي.