بيراميدز يهدد إتحاد الكرة المصري باللجوء الى الفيفا

نشر نادي بيراميدز، بيانا رسميا، أعلن فيه اللجوء للاتحادين الدولي الفيفا والإفريقي لكرة القدم، لشكوى اتحاد الكرة المصري، في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب النادي في بيان، بإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري، وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر، والذي لم يُكشف عنه حتى الآن.

وأوضح النادي أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ولفت النادي إلى "أنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري، وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة".

وشدد النادي على أنه "لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم، وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الـ16 بكأس مصر".

وأكد النادي في بيانه "أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العدالة بين جميع الفرق وفقا لما تنادي به لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها".