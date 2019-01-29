صفقة جديدة لآرسنال تهدد مشاركة النني مع الفريق

عادت آمال نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق برشلونة دينيس سواريز ، بعدما تجمدت المفاوضات في الأيام الماضية لاختلاف الناديين حول تفاصيل التعاقد على اللاعب .

ويضع المدير الفني لفريق آرسنال أوناي إيميري التعاقد مع سواريز على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كان أحد أبرز لاعبيه عندما قاد فريق إشبيلية الإسباني.

وكانت مفاوضات آرسنال وبرشلونة بشأن انتقال اللاعب قد تعقدت بسبب إصرار آرسنال على وضع بند يضمن انتقال اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل، عقب التعاقد معه على سبيل الإعارة في الموسم الجاري.

وتبعًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن الناديان توصلا لاتفاق بانتقال سواريز إلى صفوف آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل مليوني جنيه استرليني، على أن يتضمن التعاقد أحقية آرسنال في التعاقد مع اللاعب نهائيًا عقب نهاية الموسم مقابل 18 مليون جنيه استرليني.

وفي حالة إتمام تعاقد آرسنال مع سواريز، سيمثل لاعب خط الوسط الإسباني تهديدًا جديدًا لفرص مشاركة المصري محمد النني لاعب فريق العاصمة الإنجليزية، والذي لم ينجح في فرض نفسه على تشكيل آرسنال الأساسي تحت قيادة إيميري