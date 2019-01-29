فالفيردي يستنجد بجماهير الكامب نو لمواجهة إشبيلية

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن فريقه لن يتنازل عن الفوز أمام إشبيلية، غدا الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "الأولوية لنا هي الفوز، لأننا نريد التأهل والوصل إلى قبل نهائي الكأس".

وتابع: "من الواضح أن المباراة بمثابة تحدي خاص لنا. لم نحقق نتيجة جيدة ذهابا. لدينا 90 دقيقة لمحاولة تعديل النتيجة، وسندخل المباراة بكل قوة في محاولة للتأهل، لكنهم فريق جيد، ونحن ندرك ذلك".

وأضاف فالفيردي: "نناشد الجمهور، كلنا نستهدف التأهل. أعتقد أن جماهير الكامب نو سوف تستجيب غدا، لأسباب عدة".

وزاد: "كرة القدم تتكون من لحظات رائعة. هذه أشياء تبقى في ذاكرة الجماهير مع مرور الوقت، ونأمل غدا أن تكون مثل هذه اللحظات، وتدعمنا الجماهير. علينا أن نستغل الكامب نو".

وأردف المدرب: "الفوز أو الخسارة سيمر اليوم، وسيكون لدينا مباراة أخرى السبت المقبل علينا الاستعداد لها، اللقاء من الممكن أن يصل إلى ضربات الترجيح، لكننا لن نتدرب بشكل خاص عليها".

وعن ميسي، قال: "ليو ليس مجرد لاعب عادي. يجب عليّ إدارة موهبته في الملعب، كما أنه له دور مهم على المستوى الاجتماعي. إذا لم يلعب ميسي سأضطر لإقناعه، وإذا شارك فلن يكون هناك أي مجال للحديث".

وواصل فالفيردي: "دينيس قرر الخروج إلى آرسنال على سبيل الإعارة، وأتمنى له التوفيق. لعب معنا بكل إخلاص. الأمر ليس رسميا حتى الآن، لذا علينا الانتظار".

واستطرد: "سيميدو يأخذ خطوات مهمة تدريجيا من نواحي عدة. هو لاعب سريع ولا يحب التراخي، لعب على اليسار وتألق ويتطور بسرعة، أما راكيتيتش لاعب مهم للغاية وأظهر ذلك طوال السنوات الماضية والآن هو أساسي بالنسبة لنا بدون أي شك".

وأكمل المدرب: "أومتيتي؟ نأمل أن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، الأسبوع المقبل سيخضع للمزيد من الاختبارات. ديمبيلي لا أتوقع عودته ضد فالنسيا وسنرى موقفه الأسبوع المقبل".

وختم: "خصائص اللاعبين تؤثر بشكل مباشر على لعبة الفريق، هناك المزيد من اللاعبين الذين يلعبون بشكل عمودي، وأكثر إنهاءً للهجمات، أو يتميزون باللعب واحد ضد واحد، ولكن هناك آخرون مثل آرثر الذي يعطي استمرارية للعبة، فقد وصل هذا العام ويعطي أداءً رائعا".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" انتفت بفوز إشبيلية، بنتيجة 2-0.