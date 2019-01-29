شرط وحيد يفصل كونتي عن قيادة إنتر ميلان

قالت تقرير صحفي، إن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، مرشح لقيادة إنتر ميلان، خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن المدرب الإيطالي يمكن أن يلم شمله مع بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس والحالي لإنتر ميلان، من خلال توليه المهمة الفنية للأخير بشرط واحد.

وأضافت أن الشرط الوحيد هو فشل سباليتي، في الفوز بأي بطولة هذا الموسم، وبالأخص كأس إيطاليا، مشيرة إلى أن تواجد الإنتر في المربع الذهبي لن يكون كافيًا لإنقاذ لوتشيانو.

ونوهت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن ماروتا نفى التفاوض مع كونتي، إلا أن علاقته الجيدة بمدرب يوفنتوس السابق، ستلعب دورًا مهما في إتمام الصفقة حال فشل سباليتي في الفوز بأي بطولة.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة لاتسيو، مساء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

يشار إلى أن سباليتي مرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2021.