شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد بالصقور من صدفة «ابن كندة» حتى احتراف الصقارين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قادت «الصدفة» الحارث بن معاوية بن ثور بن كنده، لاستخدام الصقر في الصيد للمرة الأولى بعد مشاهدته انقضاض أحد الصقور على مجموعة من العصافير، في شبكة أحد الصيادين، قبل أن يأمر بتدريبه وتهذيبه ويبدأ معه مشوار الصيد بالصقور.

ويعتبر الصيد بالصقور هواية تتوارثها الأجيال تطورت على مر العصور وتعددت استخداماتها، وأصبح الكثيرون في وقتنا الحاضر يقومون بتربية الصقور وتدريبها، ويصحبونها معهم في رحلات صيدهم، واصبحت نوعاً من سياحة البراري، وتحولت من هواية إلى احتراف لدى عدد كبير من الخليجيين.

وتمتاز الصقور بقدرتها الهائلة على اصطياد الفرائس، سواء الطائرة في الجو، أو المتحركة على الأرض، معتمدة على النظر الثاقب الذي يساعدها في تحديد أماكن وجود الفرائس بدقة عالية جداً، وقدرتها على تغيير الاتجاهات بسرعة أثناء الطيران بحيث تستطيع عمل المناورات حول الفرائس الطائرة ومن ثم اصطيادها، لذلك استغل الانسان هذه الميزة واستخدم الصقر في الصيد،

وتطير صقور الجير بسرعة ١٣٠ كم/الساعة، بينما تطير صقور الشاهين بسرعة تتجاوز ٣٨٦ كم/الساعة عند الانقضاض على الفريسة، كما أن شكل الصقور ليس ثابت اثناء التحليق، بل يأخذ حرف «V» وتتسم أجنحة الصقر بكبر امتدادها، وهي النسبة بين امتداد الجناح، وعرض الجناح، الأمر الذي يفيدها في الارتفاع بسرعة والانقضاض على الفريسة بسرعة.

ومن المقرر أن يتضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، العديد من الفعاليات والأنشطة، الثقافية والترفيهية، التي تقام لأول مرة بالمملكة، خلال الفترة من 25 يناير الجاري، وحتى 3 فبراير المقبل، في مَلهَم شمال الرياض.