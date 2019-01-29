محمود علاء يتقدم للزمالك بهدف في شباك المقاصة

تقدم محمود علاء مدافع نادي الزمالك بالهدف الأول للقلعة البيضاء في الدقيقة 41 من لقاء الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز على ملعب “بتروسبورت”.

ويلعب الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: بهاء مجدي- محمود علاء- محمد عبد الغني- حازم إمام، وخط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – أوباما – إبراهيم حسن. وخط الهجوم: عمر السعيد.

ويلعب المقاصة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد عادل، خط الدفاع: عصام صبحي – أحمد مودي – طه عادل – محمد دسوقي، خط الوسط: محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – شيميلس بيكلى – ميدو جابر، خط الهجوم: جون أنطوي.

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