الاتحاد والشباب يقنعان بالتعادل والاتفاق يكسب تحدي الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اقتنع الاتحاد وضيفه الشباب بالتعادل 0-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت المستوى العام للمباراة دون المتوقع، فيما كان الاتحاد الأفضل في بعض مجريات اللقاء دون أن يحقق هدفه وهو الفوز بكامل نقاط المباراة.

وبدا واضحا حالة عدم الرضا على حكم اللقاء، الجامبي باكاري جاساما، وظهر ذلك من خلال محاولة إداري الفريق أسامة المولد وحارس المرمى فواز القرني وبعض اللاعبين الوصول إليه عقب نهاية المباراة لتوصيل عدم رضاهم عن أدائه.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 33 نقطة متمسكا بالمركز الثالث، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط، وبقي في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية جرت اليوم أيضا، نجح الاتفاق في التغلب على الرائد 2-1، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، ويبقى الرائد على رصيده السابق 22 نقطة في المركز العاشر.