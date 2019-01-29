شكرا لقرائتكم البنا يحرم الزمالك من طارق حامد وكهربا وحازم أمام خلال مواجهة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمود كهربا لاعب الزمالك عن مباراة فريقه القادمة أمام النجوم في الجولة ٢١ من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها ٩ فبراير القادم بسبب الإيقاف. وتلقى محمود كهربا الإنذار الثالث في مواجهة مصر المقاصة التي تقام الان بملعب بتروسبورت ويتقدم الزمالك بأربعة أهداف دون رد. وبذلك سغيب كهربا مع طارق حامد عن مواجهة الزمالك والنجوم إضافة إلى حازم إمام الذى تعرض للطرد من قبل الحكم محمود البنا.

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