شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 روبن يقترب من اللعب فى الدورى اليابانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة باير ليفركوزن يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 20 من الدورى الألمانى.

روبن يخطط إلى الانتقال للدورى اليابانى فى الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الهولندى آريين روبن فى الانتقال للعب فى الدورى اليابانى فى الموسم المقبل.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن روبن اتفق مع نادى طوكيو اليابانى على اللعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع النادى البافارى.

وكان نادى بايرن ميونخ قد أعلن سابق أن روبن بالإضافة إلى الفرنسى المخضرم فرانك ريبيرى سيرحلا عن النادى فى الصيف المقبل، عقب انتهاء تعاقدهما، بعد مسيرة حافلة استمر سنوات مع النادى.



آريين روبن

رودريجيز يبلغ إدارة بايرن ميونخ بالرحيل فى الصيف

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الكولومبى خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ المعار من ريال مدريد الإسبانى، أبلغ إدارة النادى البافارى برغبته فى الرحيل عن النادى عقب انتهاء اعارته من النادى الملكى.

وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من وجود بند يتيح للبايرن التعاقد مع رودريجيز بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، إلا أن اللاعب الكولومبى يرفض الإستمرار، فى ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسى منذ تولى الكرواتى نيكو كوفاتش مهمة تدري بالفريق فى بداية الموسم الجارى.