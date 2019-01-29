شكرا لقرائتكم العين الإماراتى يعلن رحيل زوران بالتراضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى العين الإماراتى رسميا اليوم الثلاثاء، انتهاء العلاقة مع المدير الفنى زوران ماميتش بالتراضى. وكشف النادى الإماراتى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بتكليف الجهاز الفنى الرديف بتولى مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد زوران ماميتش بالتراضى. وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا باتفاق زوران مع نادى الهلال السعودى للقيام بتدريبه بدلا من البرتغالى جيسوس. وقاد زوران العين لتحقيق المركز الثانى فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى ديمبر الماضى بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المصرى حسين الشحات لاعب الأهلى الحالى، وذلك بعد الخسارة من ريال مدريد الإسبانى 4-1 فى النهائى.

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