شكرا لقرائتكم أخبار ميسى اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 البرغوث يتصدر قائمة لقاء إشبيليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم ليونيل ميسى لقيادة برشلونة غدا الأربعاء فى مواجهة إشبيليه الهامة، التى ستقام على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا.

ميسى على رأس قائمة موقعة إشبيليه

تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على رأس قائمة برشلونة لمواجهة إشبيليه الهامة غدا الخميس على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.

وكان المدير الفنى للبارسا قد استبعد ميسى من لقاء الذهاب، ولكن عقب الخسارة بهدفين، اضطر إلى ادراجه فى قائمة المباراة فى محاولة للفوز بفارق 3 أهداف والتأهل للدور قبل النهائى، وخاصة بعد غياب المهاجم الفرنسى عثمان ديمبلى للإصابة.

واختار فالفيردى 18 لاعبا لخوض مواجهة الغد جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسين

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - فيرمايلن - سيرجى روبرتو

الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - كوتينيو - الينيا - آرثر - فيدال

الهجوم: ميسى - لويس سواريز - برينس بواتينج - مالكوم



قائمة برشلونة

ميسى يعانى من انتقادات نجله الصغير

تحدث ليونيل ميسي في حوار شيق مع صحيفة "صن" البريطانية، عن بعض الأمور الخاصة في حياته الكروية، أهمهما على الإطلاق أحاديثه الجانبية مع إبنه الكبير تياجو، وذلك قبل وبعد بعض المباريات الهامة.

واعترف الأرجنتيني بأنه يتلقى من إبنه انتقادات قوية في حالة الخسارة، عندما يأتي ويقول له، "لماذا لم تسدد بهذه الطريقة، كان بالإمكان لعب هذه الكرة بطريقة أفضل، وهكذا"!؟

وأكد ميسي بأنه يتحدث مع ولده بعد كل مباراة، ويتناقشا في أهم التفاصيل الكروية، خصوصا بعد كبر سنه بعض الشيء، ومتابعته للمباريات بحكم تشجيعه لوالده ولبرشلونة.

وختم ليونيل حديثه مع الصحيفة، مشيرا إلى أنه يفضل الصمت والسكوت بعد الخسارة، حتى عند عودته إلى المنزل، حتى لا يؤثر بالسلب على من حوله، من أهله وأصدقائه وأسرته الصغيرة.