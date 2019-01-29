شكرا لقرائتكم هل ينال أوباما وكهربا الرضا؟ أجيرى فى بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد المكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب الأول وهاني رمزي المدرب العام بمقصورة ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة للوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين، ومتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة ، بعدما انتقد البعض عدم انضمام يوسف اوباما ومحمود كهربا.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.