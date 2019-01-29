شكرا لقرائتكم طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام نجوم أف سي المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والعشرين للدوري.
ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب الحصول على الانذار الثالث في مباراة المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري.
يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.