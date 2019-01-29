شكرا لقرائتكم طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام نجوم أف سي المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والعشرين للدوري.

ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب الحصول على الانذار الثالث في مباراة المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.