شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 اليجرى يعانى من الإصابات قبل لقاء أتلانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم يوفنتوس تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مواجهة أتلانتا غدا الأربعاء فى دور الثمانية من كأس إيطاليا، وأقام ماسيمو راليجرى المدير الفنى مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن اللقاء.

اليجرى: دورى الأبطال أحد أهداف يوفنتوس هذا الموسم

"لنبدأ بالإصابات، بيانيتش وخضيرة جاهزان، ماندزوكيتش، كوادرادو، بارزالى، بونوتشى غير جاهزون، إصابة بونوتشى أقل خطورة مما كنا نتوقعه، لو سارت الأمور بشكل جيد، كاسيرس قد يكون متاحًا فى مباراة الغد".

"كيلينى، روجانى، كانسيلو سيبدأون غدًا، لم أقرر بعد من سيشارك فى الجبهة اليسرى، باقى التشكيلة أحتاج لتقييم الأمور خاصة وأنه لدينا مباراة يوم السبت".

"فيما يخص الإصابات، أنت لا تعرف ما سيحدث، عليك أن تتقبل الأمر وتواصل المضى قدمًا كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، مثلما حدث فى روما، بدأنا المباراة بشكل غير جيد ثم سجلنا الأهداف وحققنا الفوز."

"فى مباريات الكالتشيو، يمكنك تحمل الأخطاء لأنه لديك 38 مباراة، في مباراة مثل مواجهة الغد ومباريات دورى الأبطال، ليس هناك مساحة للأخطاء، الفوز بدورى الأبطال أحد الأهداف بالنسبة لنا، علينا أن نلعب بشكل جيد، ونحتاج أن يكون الحظ حليفنا".



اليجرى

كاسيريس ينضم رسميا إلى يوفنتوس

وقع الأوروجويانى المخضرم مارتن كاسيريس اليوم الثلاثاء، عقود انتقاله إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

وانضم كاسيريس إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فريق العاصمة لاتسيو، ويعد انتقاله إلى اليوفى هو الثالث له فى تاريخ مسواره الكروى.

وكان انضمام كاسيريس للبيانكونيرى قد أفسح المجال لإدارة النادى الإيطالى من أجل الموافقة على انتقال المغربى مهدى بنعطية إلى الدحيل القطرى.