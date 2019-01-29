شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365" .. الننى يتصدر تشكيل أرسنال ضد كارديف سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء الدولى المصرى محمد الننى على رأس تشكيل فريقه أرسنال فى المواجهة أمام ضيفه كارديف سيتى، والتى تقام فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الإمارات" ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من البريميرليج. والمباراة هى الثانية فى البريميرليج التى يشارك فيها الننى أساسيا هذا الموسم. ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما كارديف سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 19 نقطة. وأعلن المدرب أوناى ايمرى تشكيل الجانرز كاملا، والذى جاء كالاتى: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: ليشتشتاينر - موستافى - مونريال - كولاسيناتش خط الوسط: الننى - جندوزى - توريرا - أوزيل خط الهجوم: لاكازيت - أوباميانج محمد الننى يقترب من الظهور أساسيًا بالدوري الإنجليزي بعد تجميد 6 شهور

تشكيل أرسنال

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