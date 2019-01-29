شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم على المقاصة بهدفين في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل لاشئ على مصر المقاصة فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى.

أحرز هدف المباراة محمود علاء فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى ، وفى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء .

لم يمكث لاعبو الفريقين كثيرا لفترة جس النبض وبادر لاعبو المقاصة بالضغط على لاعبى الزمالك ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثنائى شيمس بيكلى وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب ، وفى الدقيقة الثانية اطلق فوافى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على عماد السيد حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 10 انفرد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بمرمى المقاصة واطلق كرة قوية تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

حاول لاعبو الزمالك فى الربع ثانى من اللقاء امتلاك منطقة المناورات وبناء الهجمات عن طريق منتصف الملعب وتوزيع الكرات لظهيرى الجنب حازم إمام وبهاء مجدى ، إلا أن ذلك قابله دفاع محكم من لاعبى المقاصة الذين قاموا بالضغط على لاعبى الأبيض من منطقة وسط الملعب التى شهدت صراعا قويا بين اللاعبين .

وفى الدقيقة 22 يحتسب محمود البنا حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة للمقاصة يسددها ميدو جابر على شمال عماد السيد حارس الزمالك .

ينشط فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول الثلاثى محمود كهربا ويوسف أوباما وحازم إمام الذى يقوم بصناعة العديد من العرضيات من الجانب الأيمن بفضل سرعاته الكبيرة التى فشل لاعبو المقاصة فى إيقافها بشتى الطرق حتى نجح الفارس الأبيض ومن إحدى العرضيات فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمود علاء فى الدقيقة 42 ، وبعدها بخمس دقائق يحتسب محمود البنا ضربة جزاء يتصدى لها محمود علاء يضعها على يمين احمد عادل حارس المقاصة يطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على المقاصة بهدفين نظيفين .