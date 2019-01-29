شكرا لقرائتكم الزمالك يتحدى البنا وعبدالحفيظ ويفرم المقاصة برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الزمالك على نظيره المقاصة بنتيجة 4- 1 وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا كبير بعدما اختارت لجنة الحكام محمود البنا لإدارة المباراة عقب تصريحات سيد عبدالحفيظ والتى انتقد فيها عدم اختيار البنا لإدارة مواجهات الأبيض

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتحدى البنا وعبدالحفيظ ويفرم المقاصة برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.