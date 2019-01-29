شكرا لقرائتكم الاتفاق يكسب الرائد بثنائية جوانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الاتفاق فوزا هاما على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الأسبوع 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للاتفاق كريستيان جوانكا في الدقيقتين 9 و 46، بينما قلص الرائد الفارق في الدقيقة 92 عن طريق محمد العمري.

وصعد الاتفاق للمركز السابع في ترتيب الدوري "26 نقطة"، بينما تجمد رصيد الرائد عند 22 نقطة في المركز العاشر.