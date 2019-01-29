معلق قناة الكاس القطرية يعتذر بعد مفردة مسيئة بحق الإمارات

اسماء السيد - أثارت مفردة ذكرها معلق قناة "الكأس" القطرية خلال مباراة الإمارات وقطر الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا 2019 في كرة القدم، موجة استنكار كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقدم اعتذاره للإماراتيين.

فبعد تسجيل قائد قطر حسن الهيدوس الهدف الثالث خلال الفوز الكبير لبلاده 4-صفر والتأهل للمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا الى النهائي، قال المعلق العماني خليل البلوشي "بالشمع الأحمر، حسن الهيدوس داس عليهم دوس".

لكن بعد موجة انتقاد عنيفة، قدم البلوشي اعتذاره مغردا عبر حسابه على تويتر "احياناً المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها لم اكن موفقاً في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر اتقدم بالاعتذار للجماهير ومحشومين اهلنا في الامارات ويكرم الجمهور اكرر اعتذاري وأسفي للجميع واتمنى قبوله".

وأقيمت المباراة في ظل اجواء مشحونة على خلفية الازمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها الخليجيين منذ منتصف حزيران/يونيو 2017، في حضور كثيف للجماهير الاماراتية على ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي. واللافت ان الجماهير القليلة التي شجعت قطر كان معظمها من الجنسية العمانية.

واثارت تغريدة البلوشي موجة من الردود الصاخبة، فكتب المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي الذي عمل لفترة طويلة في شبكة "بي ان سبورتس" القطرية "سقطة كبيرة للاسف عذرها غير مقبول، تنتهي مهنية المعلق عندما تكون حساباته الخاصة هي من تقود دفة صوته، والزمن وحده كفيل بقياس مربحه وخسائره".

ولطالما انتقد الاعلام الإماراتي التعليق المتحيز للقنوات القطرية ولاسيما "بي ان سبورتس" التي تملك الحقوق الحصرية لكأس آسيا في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.