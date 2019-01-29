شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد حازم إمام من مواجهة الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لحازم إمام لاعب الزمالك خلال مواجهة المقاصة فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك المقاصة بالدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 45، ثم أحرز فرجانى ساسى الهدف الثالث والرابع، لتصبح الدقيقة 4/0 حتى الأن للأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي.