شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يتألق ويتقدم على المقاصة 4 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم على مصر المقاصة 4 / 0 بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى.

امتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة تمامًا ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات أوباما وكهربا ومن أمامهم المغربى خالد بوطيب الذى حل بديلاً بدلاً من عمر السعيد وبالفعل فى الدقيقية 72 يحرز فرجانى ساسى الهدف الثانى له والرابع لفريقه .

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى عماد السيد

الدفاع بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام

الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – إبراهيم حسن

الهجوم عمر السعيد

بينما يضم تشكيل المقاصة:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي

خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي