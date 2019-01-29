شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود علاء يتقدم للزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود علاء لاعب الزمالك، هدف التقدم لفريقه في شباك مصر المقاصة بالدقيقة 42 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي.



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة (5)



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة