شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل حراس بين الأهلى والإنتاج الحربي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إدارتى الأهلى والإنتاج الحربى سيكون بينهما العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعد اتفاق الناديين على حصول الأهلى على خدمات محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكرى فور تفعيل بند شراء اللاعب من المقاصة مقابل 500 ألف جنيه، بعد استعارة الإنتاج الحربى للاعب من الفريق الفيومى لمدة موسم ونصف، بينما يوجد بند فى العقد يمنح الإنتاج الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مقابل نصف مليون جنيه، فهناك صفقة كبرى أخرى على مستوى حراسة المرمى.

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتفاقًا مع إدارة الإنتاج الحربى على شراء الحارس عامر عامر مقابل 15 مليون جنيه فى الصيف المقبل، فيما سيتم إعارة الحارس على لطفى للفريق العسكرى لمدة موسم.

ورغم تلقى عامر عامر عرضين مغريين من ناديين فى السعودية، إلا أن الحارس الدولى أكد أن رغبته الأولى هى الانتقال للنادى الأهلى، رغم وجود فجوة مالية على مستوى المقابل المادى بين الذى سيحصل عليه فى الأهلى وبين ما سيتقاضاه فى الأندية السعودية حال رحيله إليها، وذلك نظرًا لكون اللعب للأهلى أحد أحلامه الكروية.