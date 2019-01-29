شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للحضرى بعد مؤتمر إعلان انتقاله رسميا لنادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له بعد إتمام صفقة انتقاله رسميا لنادى النجوم، أكد أسطورة حراسة المرمى عصام الحضرى أن انتقاله للفريق خطوة جديدة فى مسيرته.

وتابع الحضرى عبر حسابه على "تويتر": "المؤتمر الصحفى بعد إتمام انتقالى لنادى النجوم.. خطوة جديدة.. أسأل الله التوفيق".

ويواجه عصام الحضرى نادى الزمالك فى أول مباراه له مع فريق النجوم، بعدما وقع عقود انضمامه للأخير لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



عصام الحضرى

ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أعشق التحدى دائمًا، ومواجهة الزمالك ستكون مثل أى مباراة وهدفنا حصد النقاط الثلاثة، وبالطبع ستكون انطلاقة جيدة لى مع فريق النجوم، وأدعو الله أن يوفقنى، وأن أستطيع مساعدة فريقى لتحقيق مركز متقدم فى جدول الدورى".