شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يضغط والمقاصة يدافع والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والمقاصة بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى.

حاول لاعبو الزمالك فى الربع الثانى من اللقاء امتلاك منطقة المناورات وبناء الهجمات عن طريق منتصف الملعب وتوزيع الكرات لظهيرى الجنب حازم إمام وبهاء مجدى، إلا أن ذلك قابله دفاع محكم من لاعبى المقاصة الذين قاموا بالضغط على لاعبى الأبيض من منطقة وسط الملعب التى شهدت صراعًا قويًا بين اللاعبين.

وفى الدقيقة 22 يحتسب محمود البنا حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة للمقاصة يسددها ميدو جابر على شمال عماد السيد حارس الزمالك .

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى عماد السيد

الدفاع بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام

الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – إبراهيم حسن

الهجوم عمر السعيد

بينما يضم تشكيل المقاصة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي

خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة (5)



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة