شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. ساسى يتقدم بالهدف الثالث للزمالك على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم على مصر المقاصة 3 / 0 بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى.

وقد حاول لاعبو المقاصة العودة للمباراة عن طريق الضغط بطول الملعب لإحراز الهدف الأول، إلا أن لاعبي الزمالك نجحوا فى امتصاص حماس لاعبى المقاصة فى ربع الساعة الأولى من الشوط الثانى.

وفى الدقيقة 58 قام يوسف أوباما بعمل هجمة عنترية ودخل منطقة الجزاء ليتسلمها النجم التونسى فرجانى ساسى الذى ينفرد بمرمى المقاصة ويضعها من فوق أحمد عادل عبد المنعم معلنًا عن الهدف الثالث للمارد الأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى عماد السيد

الدفاع بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام

الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – إبراهيم حسن

الهجوم عمر السعيد

بينما يضم تشكيل المقاصة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي

خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي