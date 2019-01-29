صور.. زيزو يؤازر الزمالك أمام المقاصة "من مقصورة بتروسبورت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الجديد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الأبيض أمام المقاصة المقامة حاليًا في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. يحتل الزمالك بقيادة السويسري جروس صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة. كان الزمالك قد ضم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق مورينسى البرتغالى، لمدة ثلاث مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق. وسبق أن خاض أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" أكثر من تجربة احترافية حيث لعب فى صفوف ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي مورينسي البرتغالى، ويبلغ لاعب الزمالك الجديد 23 عامًا حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996.

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