شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرجانى ساسى يحرز هدف الزمالك الثالث فى مرمى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه في شباك مصر المقاصة بالدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 3/0 حتى الآن.

وأحرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك المقاصة بالدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ثم أحرز ساسى الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي.