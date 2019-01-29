شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة وعنتر وزوجة جروس يساندون الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على مؤازرة زملائه خلال مباراة المقاصة المقامة الآن ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يغيب عنها للإيقاف. وكان عبد الله جمعة تعرض للطرد فى مواجهة بيراميدز الأخيرة بمسابقة الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل منهما. كما حرص محمد عنتر رغم استبعاده من القائمة على مؤازة الزمالك من المقصورة، كما حضرت زوجة جروس لمساندة الفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة وعنتر وزوجة جروس يساندون الزمالك أمام المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.