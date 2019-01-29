شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القائم يحرم ساسى من هدف روعة فى شباك المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، كرة من ضربة ثابتة على منطقة جزاء المقاصة، ارتطمت في القائم ليحرم ساسى من هدف روعة في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك المقاصة بالدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، لتصبح النتيجة 2/0 للأبيض حتى الآن.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي.