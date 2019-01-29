شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنطوي ينفعل على طارق حامد فى مباراة المقاصة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل الغانى جون أنطوى، مهاجم المقاصة، على طارق حامد لاعب وسط الزمالك بسبب تدخلاته العنيفة، والتى حصل على بطاقة صفراء بسببها فى الدقيقة 32 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – أوباما – إبراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون أنطوي.



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة (5)



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة