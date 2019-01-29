شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز المنتخب فى مقصورة بتروسبورت لمتابعة الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد المكسيكي أجيري، المدير الفني للمنتخب الأول، وهاني رمزي المدرب العام بمقصورة ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة للوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين، ومتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.