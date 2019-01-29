شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ينافس صالح جمعة على القيد الأفريقي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس أحمد الشيخ لاعب الأهلى زميله بالفريق صالح جمعة على القيد فى ملحق القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاقها أواخر يناير الجاري.

ويتبقى للأهلى مركزين شاغرين فى القائمة الأفريقية ويتنافس عليهم ثلاثة لاعبين هم: أحمد الشيخ، صالح جمعة ومحمود وحيد، ومعهما الثنائى المُقيّد ضمن قائمة الانتظار فى الأهلى عمرو جمال ورامى ربيعة.

ورغم أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى كان قد استقر على قيد صالح جمعة فى الملحق الأفريقى إلا أن الساعات الماضية شهدت مُطالبة البعض فى الجهاز الفنى بقيد أحمد الشيخ على حساب صالح جمعة على أن يكون المركز الثانى من نصيب محمود وحيد بنسبة شبه مؤكدة.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفنى هذا الجدل ويختار الثنائى الذى سيتم قيدهما خلال الساعات المقبلة قبل مواجهة سيمبا التنزانى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.