شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. سيدات الأهلى يهزمن الصيد 3 / 0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3 /0 فى حضور الألتراس فى إطار ثالث أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل.

وكان فريق الأهلى قد حصل على راحة أمس بعدما حقق فوزًا سهلاً على الدفاع المغربى فى مباراة افتتاح البطولة بنفس النتيجة.

بينما تقام غدًا الأربعاء لقاءات مهمة فى رابع أيام البطولة بمواجهات بين كلاً من الصفاقسى التونسى مع الصيد المصرى فى الثالثة عصرًا والدفاع الحسنى المغربى مع الزمالك الساعة 5 مساءً وسبورتنج مع الأهلى فى السابعة مساء.