شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام المستقبل المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية والعشرين للدوري.

ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدورى برصيد 42 نقطة، فى حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.