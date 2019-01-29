20 لاعبًا فى قائمة بتروجت استعدادًا للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مؤمن سليمان، المدير الفنى لبتروجت 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الجيش بالسويس . وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو النجا "بونجا" - محمد رضا الدفاع: حسام حسن - أحمد عبد الرسول - أحمد سالم صافى - أحمد السباعى - إسلام صيام - حمادة طلبة - محمد أسامة الوسط: مؤمن إبراهيم - محمود صلاح - محمد فييرا - على عيد - حميد ماو - محمد صبحى - أحمد عفيفى - أحمد العجوز الهجوم: أحمد تمساح - شكرى نجيب - كريس جادى ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 15 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بالدورى.

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