شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجونة مواليد 2003 الفوز الزمالك بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب هرم سيتى بالهرم ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يقود فريق الجونة محمد جابر مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد إمام مدربًا ومحمد غريب مدرب حراس مرمى، وحسن على مدربًا للأحمال، وأحمد طبيبًا وأحمد السيد إداريًا، ومحمود مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة بالجونة. فريق الجونة 2003 يتفوق على الزمالك سيطر فريق الجونة على زمام المباراة ونجح أسامة مصطفى فى خطف هدف الفوز للجونة، وظهر لاعبو الفريق بمستوى متميز، حسن كريم شحاتة وعلى نادر شوقى وعمر ربيع وإسماعيل خيرالدين وسامح عليوة وحارس المرمى محمود ناجي وأحمد أنور وهشام العالمى وخالد شعراوى.

فرحة لاعبى الجونة

لاعبو الجونة فى غرف الملابس

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