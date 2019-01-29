في بيان رسمي.. بيراميدز يهدد اتحاد الكرة بسبب جدول الدوري والكأس

القاهرة - مصراوي:

هدد مسؤولو نادي بيراميدز، الاتحاد المصري لكرة القدم، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب جدول الدوري والكأس.

وكان تركي آل الشيخ، مالك النادي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد انتقد بشدة "خلل جدول الدوري"، وطالب هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة بسرعة التدخل.

وجاء بيان نادي بيراميدز على النحو التالي:

أصدرت إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلنت فيه اتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الاول لكرة القدم باللجوء إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة...