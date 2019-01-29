آل الشيخ منتقدًا «خلل الدوري»: تفصيله لفريق معين يقتل المنافسة

مصراوي - كتب- عمر قورة:

انتقد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، جدول مباريات الدوري المصري، وأشار إلى أن تفصيله لفريق معين يقتل المنافسة، مطالبًا هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالتدخل السريع لمعالجة هذا الأمر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" إنه من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل انطلاق الدوري الثاني، متعجبًا من عدم مواجهة الأهلي للزمالك حتى الآن.

وأضاف: "هل تنتظروا انتهاء إصابات الفريق الثاني للتأكد من جاهزيته قبل تحديد الموعد؟ أطالب هاني أبو ريدة بالتدخل السريع ومعالجة هذا...