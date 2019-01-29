النني أساسيا مع أرسنال في مواجهة كارديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
يشارك الدولي المصري محمد النني أساسياً في تشكيل فريقه أرسنال أمام كارديف ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب أرسنال بتشكيل مكون من :لينو، ليشتشاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناتش، النني، جاندوزي، توريرا، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يأتي كارديف في المركز 18 برصيد 19 نقطة.
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