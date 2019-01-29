"المفقود" سالا في قائمة كارديف لمواجهة آرسنال في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تواجد إسم الأرجنتيني إيميليانو سالا في قائمة فريق كارديف سيتي لمواجهة آرسنال في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفُقد سالا الأسبوع الماضي بعدما اختفت الطائرة الخاصة التي كانت تقله إلى معسكر فريقه بالأراضي الويلزية، عقب انتقاله من صفوف نانت الفرنسي في صفقة قياسية.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني إلى صفوف كارديف سيتي في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى لاعب في الفريق الويلزي الذي ينافس في بريميرليج.

وأطلقت السلطات البريطانية حملة للبحث عن الطائرة التي أقلت سالا وقائدها ديف إيبوتسون فقط، لكن عمليات البحث انتهت دون العثور على الطائرة.

وفي لمسة إنسانية من آرسنال، أدرج النادي الإنجليزي إسم سالا في قائمة الفريق الضيف، وبجواره وردة صفراء بدلًا من رقم قميصه، في المواجهة الأولى التي يخوضها كارديف منذ حادث اختفاء سالا.