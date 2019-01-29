في بيان رسمي.. بيراميدز يهدد اتحاد الكرة بسبب جدول الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هدد مسؤولو نادي بيراميدز، الاتحاد المصري لكرة القدم، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب جدول الدوري والكأس.

وكان تركي آل الشيخ، مالك النادي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد انتقد بشدة "خلل جدول الدوري"، وطالب هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة بسرعة التدخل.

وجاء بيان نادي بيراميدز على النحو التالي:

أصدرت إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلنت فيه اتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الاول لكرة القدم باللجوء إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم إلتزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر والذي لم يعلن عنه حتى الآن.

أوضح النادي أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية حيث أنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

النادي شدد على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

واستكمل النادي في بيانه بالتأكيد علي أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العداله بين جميع الفرق وفقا لما تنادي بيه لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.