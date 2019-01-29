مباشر الدوري.. الزمالك 4-0 المقاصة.. ساسي يسجل الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- نادر نبيل:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ20 من الدوري المصري.

الفريق الأبيض يحتل صدارة الدوري برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 19 لقاء.

تشكيل الزمالك: عماد السيد، حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، بهاء مجدي، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، عمر السعيد.

تشكيل المقاصة: أحمد عادل عبد المنعم، محمد دسوقي، أحمد عبدالعزيز مودي، طه عادل، عصام صبحي، صلاح ريكو، محمد توني، ميدو جابر، شميلس بيكلي، باولن فوافي، جون أنطوي.

ملخص المباراة:

بدأ الزمالك الضغط مبكرا وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور 10 دقائق بعدما أطلق محمود كهربا تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن نجح الحارس أحمد عادل عبدالمنعم في التصدي لها ببراعة.

رد مصر المقاصة جاء بعد 20 دقيقة بعدما تبادل اللاعبون الكرة حتى وصلوا إلى منطقة الجزاء ليسدد شميلس بيكلي بعد تمريرة جون أنطوي لكن الحارس عماد السيد أمسك بها بسهولة.

وحصل الزمالك على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ33، سددها إبراهيم حسن لترتطم بالحائط البشري وترتد إلى طارق حامد الذي سددها مباشرةً لكن أبعدها دفاع المقاصة.

وفي الدقيقة الـ39، أرسل حازم إمام عرضية متقنة من الجبهة اليمنى وجدت في طريقها عمر السعيد، ليرتقي فوق الجميع ويضرب الكرة برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد عادل.

ونجح الزملك في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الـ41 عن طريق محمود علاء، بعدما تابع مدافع الفريق تمريرة عالية من طارق حامد داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة لم يتمكن عبدالمنعم من إبعادها.

وفي الدقيقة المحتسبة من الوقت بدلا من الضائع، ضاعف الزمالك النتيجة بعدما سجل محمود علاء الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء تسبب فيها عمر السعيد بعد تدخل من محمد توني.

ساسي كاد أن يضيف ثالث أهداف الزمالك في الدقيقة 51 بعدما سدد كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت في القائم الأيسر واتجهت إلى خارج المرمى.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، استغل فرجاني ساسي خطأ دفاعي في المقاصة بعد توغل يوسف أوباما داخل المنطقة، ليسدد اللاعب التونسي الكرة بسهولة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث للزمالك.

أجرى كريستيان جروس التغيير الأول في المباراة بإقحام الوافد الجديد خالد بوطيب بدلا من عمر السعيد في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 67، كاد البديل بوطيب أن يكمل الرباعية لولا إهدار فرصة تسجيل أول أهدافه مع الزمالك بعد انفراده بالحارس أحمد عبدالمنعم، بعد تمريرة متقنة من يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ72، أحرز فرجاني ساسي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من ضربة رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، مستغلا عرضية محمود كهربا داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ73، قام محمود كهربا بتمريرة ثنائية مع بوطيب ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة أرضية لكن الحارس أحمد عادل عبدالمنعم نجح في التصدي لها بل تعرضه لإصابة خفيفة.

حاول المقاصة على استحياء تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى أطلقها محمد توني في الدقيقة 76، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس عماد السيد.

أجرى جروس التغيير الثاني في المباراة بالدفع بمحمد إبراهيم بدلا من فرجاني ساسي.

وفي الدقيقة الـ85، أشهر الحكم محمد البنا البطاقة الحمراء لحازم إمام الظهير الأيمن للزمالك بطلب من الحكم المساعد، بعد مشادة لفظية بين اللاعب وصلاح ريكو لاعب مصر المقاصة.

واستنفذ جروس تغييرته بإقحام محمد عبدالسلام مدافع الفريق بدلا من إبراهيم حسن للمحافظة على نظاقة الشباك بعد طرد حازم إمام.

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