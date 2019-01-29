الفيفا يتحرك في قضية الأسترالي البحريني “حكيم العريبي”

أيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دعوة الاتحاد الآسيوي لإطلاق حكومة تايلاند سراح اللاعب الأسترالي ذو الأصل البحريني “حكيم العريبي” الذي اعتقل هناك في نوفمبر الماضي بسبب حكم صادر عليه في البحرين.

وأصدر فيفا بيان رسمي اليوم الثلاثاء، بواسطة الأمين العام للاتحاد ونائبة إينفانتينو “فاطمة سامورا”، قال خلاله أن السلطات في تايلاند والبحرين عليهما العمل على ضمان عودة العريبي “سالما وبشكل عاجل إلى أستراليا”.

واعتقل العريبي، الذي يقيم ويلعب في أستراليا، في عاصمة تايلاند “بانكوك” بناء على إشعار أصدرته الشرطة الدولية (الانتربول) استجابة لطلب من البحرين.

وخطاب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الموجه إلى رئيس وزراء تايلاند يتسم بأهمية خاصة إذ أن الاتحاد، الذي تعرض للهجوم بسبب سكوته عن الأمر، يرأسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.اللاعب الاسترالي البحريني حكيم عريبي الذي أعتقل في تايلاند (صور: Google.com)

وكان العريبي من المنتقدين للشيخ سلمان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين وابن عم الملك، عندما ترشح لخوض الانتخابات على رئاسة الفيفا عام 2015.

وقال الاتحاد الاسيوي يوم السبت الماضي “إنه تم إعفاء الشيخ سلمان من كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا قبل 18 شهرًا لضمان عدم تضارب المصالح، وإن برافول باتل نائب الرئيس سيتابع قضية العريبي بنفسه”.

وكتب باتل لرئيس وزراء تايلاند (برايوث تشان-أوتشا) يقول “أطالب سيادتكم بفائق الاحترام باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عودة السيد العريبي سالما إلى استراليا، حيث حصل على وضع لاجئ، في أقرب فرصة ممكنة”.

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية قالت في وقت سابق إن القضاء سيفصل في القضية.

وأدين العريبي الذي يحظى بوضع لاجئ في أستراليا وأحد المنتقدين بشدة لحكومة البحرين بإتلاف مركز للشرطة عام 2014 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام غيابيا. لكن العريبي ينفي ارتكاب أي مخالفات.