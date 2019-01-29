شاهد.. فرجاني ساسي يضرب المقاصة بالهدف الثالث

فرجاني ساسي لاعب الزمالككتب- أحمد البادي:
أحرز فريق الزمالك الهدف الثالث في شباك مصر للمقاصة، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد بتروسبورت، في إطارالجولة العشرين من الدوري الممتاز.
وجاء الهدف في الدقيقة 57 بعد مرور رائع
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