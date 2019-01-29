شاهد.. فرجاني ساسي يضرب المقاصة بالهدف الثالث

كتب- أحمد البادي:

أحرز فريق الزمالك الهدف الثالث في شباك مصر للمقاصة، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد بتروسبورت، في إطار

الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 57 بعد مرور رائع

من جانب يوسف أوباما ليمررها إلى فرجاني ساسي الذي بدوره يضعها بشكل رائع للغاية لم يستطع أحمد عادل عبدالمنعم حارس مصر للمقاصة من التصدي.

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