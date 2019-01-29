محمد النني أساسي مع آرسنال أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي

محمد النني لاعب أرسنال كتب - محمد معتز صلاح الدين أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي عن تشكيل الفري أمام كارديف سيتي، والتي ستقام على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. شهد التشكيل الرسمي للجانرز تواجد محمد النني وعودة مسعود أزويل، وجاء تشكيل الفريق كالتالي: في حراسة المرمى: بيرند لينو في الدفاع: ستيفان لييتشتاينر، شكوردان موستافي، ناتشو مونريال، سعيد كولاسينيك في خط الوسط: لوكاس توريرا، ماتيو جندوزي، محمد النني، مسعود أوزيل في الهجوم: باتريك بيير أوباميانج، ألكسندر لاكازيت ويحتل أرسنال المركز الخامس، برصيد 44 نقطة، بينما يحتل كارديف سيتي المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

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