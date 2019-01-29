عمرو جمال يهدد الأهلي

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هدد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي إدارة المارد الأحمر بفسخ عقده والرحيل مجانا في حال لم يتم قيده في قائمة الفريق هذا الموسم، رافضا الرحيل معارًا بعد تلقيه عددًا من العروض في الفترة الأخيرة.
وأخطر عمرو جمال إدارة ناديه برغبته في فسخ عقده والرحيل مجانًا إذا استمر وضعه على قائمة الانتظار وخروجه من الحسابات، حيث لا يعترف الاتحاد الدولي"فيفا" بمسمى قائمة الانتظار ويحق للاعب الرحيل إذا
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أعلن في وقت سابق أن إدارة ناديه ستقوم بقيد عمرو جمال في القائمة المحلية لكن حتى الآن لم يحدث ذلك، ويتبقى يومين فقط ويغلق باب القيد بنهاية يناير الجاري.
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