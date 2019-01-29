الأهلي يفوز على الصيد في البطولة العربية لأندية سيدات الطائرة

فاز فريق الاهلي للكرة الطائرة علي نادي الصيد 3 / صفر في المباراة الثالثه والاخيرة في اليوم الثالث للبطوله العربية لاندية السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى بعد منافسه قويه وصعبه للغاية، لعب فيها جمهور الأهلي دور البطوله.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط الأول 25/20لصالح النادي الأهلي والشوط الثاني 25/23 لصالح النادي الاهلي والشوط الثالث 25/20 لصالح النادي الأهلي. وادار المباراه كل من حكم اول من أحمد القيم البحرين و حكم ثاني محمد خاتم البحرين وراقب الحكام خالد الحنطوبي الامارات اما االمراقبه الفنيه
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