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الأهلي يفوز على الصيد في البطولة العربية لأندية سيدات الطائرة

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الأهلي يفوز على الصيد في البطولة العربية لأندية سيدات الطائرةفريق الاهلي للطائرة سيدات - ارشيفية
كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

فاز فريق الاهلي للكرة الطائرة  علي نادي الصيد 3 /  صفر في المباراة الثالثه والاخيرة في اليوم الثالث للبطوله العربية لاندية السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى بعد منافسه قويه وصعبه للغاية، لعب فيها جمهور الأهلي دور البطوله.

 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط الأول 25/20

لصالح النادي الأهلي والشوط الثاني 25/23 لصالح النادي الاهلي والشوط الثالث 25/20 لصالح النادي الأهلي.  وادار المباراه كل من حكم اول من أحمد القيم البحرين و حكم ثاني محمد خاتم البحرين وراقب الحكام خالد الحنطوبي الامارات  اما االمراقبه الفنيه

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للمباراه فتولاها كل من الدكتور عياد المصراتي ليبيا والكابتن عواطف أبو شويشه من ليبيا.  وحضر المباراه وتابعها كل من المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي والكابتن هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه والكابتن احمد عبدالدايم مدير البطوله ورؤساء اللجان وعادل عبدالكريم البنا نائب مدير الاتحاد العربي للكره الطائره الكابتن إيناس السالمي مدير الاتحاد التونسي للكره الطائرة.‎

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