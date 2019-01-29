الزمالك يضرب المقاصة بهدفي "محمود علاء" في الشوط الأول

كتب- صبري حافظ:

تمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام مصر المقاصة، متقدما بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بستاد بتروسبورت ضمن الجولة العشرين للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك محمود علاء الاول من تمريرة من طارق حامد والثاني من ضربة جزاء في الدقيقتين 42 و45.

الشوط الأول

بادر المقاصة بالهجوم من خلال الرباعي الخطير باولن فوافي وتشميسلي بيكلي وجون انطوي وميدو جابر ويسدد

كوافي قوية بعيدا عن الثلاث خشبات.

توالى الضغط الفيومي على رباعي الدفاع الابيض الذى حاول التماسك رغم تحركات بيكلي وانطوي وفوافي الذى سدد اكثر من كره تصدى لها الحارس عماد السيد.

يحاول الزمالك ويسدد عمر السعيد بعيدا عن التهديف تليها تسديدة من حازم امام في يد الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

تشكل الجبهة اليمنى خطورة بالغة على مرمى المقاصة بمراوغته ويتسبب في حصول عصام صبحي وأحمد مودي على إنذار.

هدف ابيض

مع الضغط الأبيض يسجل محمود علاء من كرة خلف الدفاع من طارق حامد يسدد مباشرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 42.

لم تمر ثلاث دقائق وفي الدقيقة 45 يحتسب الحكم محمود البنا ضربة جزاء لعرقلة محمد توني عمر السعيد في تهور غريب داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود علاء ويضع الكرة ارضية زاحفة على يسار الحارس احمد عادل مسجلا الهدف الثاني.